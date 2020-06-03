Готовь деньги!: в Краснодаре за грубое нарушение карантина выписали 105 штрафов

3 Июнь 2020 2020-06-03T21:30:37+03:00

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Уже завтра жители кубанской столицы могут услышать долгожданные хорошие новости. На заседании оперштаба собираются объявить о снятии или же послаблении карантинного режима. А пока ограничения все еще действуют. То, как соблюдаются запреты, следят отряды самоконтроля.

Прежде всего «коронавирусные патрули» смотрят, чтобы в парках и на набережны не собирались большие компании, а около водоемов горожане не устраивали пикники. Еще одно действующее сейчас правило - ношение масок. Средства защиты должны быть у всех, кто выходит на улицу.

- Если пешие патрули фиксируют повторное или грубое нарушение, то выписывают штраф, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.

Всего, по данным мэрии, 3 июня жителям краевой столицы выдали 112 уведомлений о необходимости оставаться дома.

- За грубое нарушение режима карантина выписали 105 штрафов, - добавляют в администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU