Готовь деньги!: в Краснодаре за грубое нарушение карантина выписали 105 штрафов
Уже завтра жители кубанской столицы могут услышать долгожданные хорошие новости. На заседании оперштаба собираются объявить о снятии или же послаблении карантинного режима. А пока ограничения все еще действуют. То, как соблюдаются запреты, следят отряды самоконтроля.
Прежде всего «коронавирусные патрули» смотрят, чтобы в парках и на набережны не собирались большие компании, а около водоемов горожане не устраивали пикники. Еще одно действующее сейчас правило - ношение масок. Средства защиты должны быть у всех, кто выходит на улицу.
- Если пешие патрули фиксируют повторное или грубое нарушение, то выписывают штраф, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.
Всего, по данным мэрии, 3 июня жителям краевой столицы выдали 112 уведомлений о необходимости оставаться дома.
- За грубое нарушение режима карантина выписали 105 штрафов, - добавляют в администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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