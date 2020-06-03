Под Краснодаром археологи нашли могилу сарматского воина
Ученые продолжают работать на территории, где планируется возведение Дальнего Западного обхода Краснодара. Ранее археологи обнаружили здесь костяную поясную пряжку. За 150 лет изучения региона подобные артефакты были найдены лишь дважды. И вот очередная удача - во время раскопок самого большого из 10 курганов, найдено погребение сарматского воина. Оно относится к эпохе раннего железного века, то есть к началу нашей эры.
- Ученые уже установили, что это был взрослый мужчина лет 40, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГК «Автодор». - Скорее всего, воин занимал высокое положение в общине.
На это, по словам исследователей, указывает то, что рядом со скелетом лежали железные наконечники стрел и метательных копий, фрагменты колчана (футляр для стрел - Авт.).
- Сам воин укрыт войлочным плащом, фрагменты которого хорошо сохранились, - уточняют археологи. - В отличном состоянии оказались и два глиняных кувшина с витыми ручками, один из которых установлен в ногах, а другой у головы воина.
В погребении также найдены две костяные бусины и многочисленные останки животных.
Погребение, со слов ученых, оказалось не совсем типичным для сарматской культуры. Дело в том, что ноги воина перевязаны в двух местах: в коленях и возле стоп. Для чего это сделано и что означает, ученым еще предстоит выяснить.
- Раскопки продлятся до конца июня, - добавляют в ГК «Автодор».
ИСТОЧНИК KP.RU