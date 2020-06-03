2020-06-03T22:48:02+03:00
Наука

Под Краснодаром археологи нашли могилу сарматского воина

Оно относится к эпохе раннего железного века
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ГК «Автодор».Фото: ГК «Автодор».
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Ученые продолжают работать на территории, где планируется возведение Дальнего Западного обхода Краснодара. Ранее археологи обнаружили здесь костяную поясную пряжку. За 150 лет изучения региона подобные артефакты были найдены лишь дважды. И вот очередная удача - во время раскопок самого большого из 10 курганов, найдено погребение сарматского воина. Оно относится к эпохе раннего железного века, то есть к началу нашей эры.

- Ученые уже установили, что это был взрослый мужчина лет 40, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГК «Автодор». - Скорее всего, воин занимал высокое положение в общине.

На это, по словам исследователей, указывает то, что рядом со скелетом лежали железные наконечники стрел и метательных копий, фрагменты колчана (футляр для стрел - Авт.).

- Сам воин укрыт войлочным плащом, фрагменты которого хорошо сохранились, - уточняют археологи. - В отличном состоянии оказались и два глиняных кувшина с витыми ручками, один из которых установлен в ногах, а другой у головы воина.

В погребении также найдены две костяные бусины и многочисленные останки животных.

Погребение, со слов ученых, оказалось не совсем типичным для сарматской культуры. Дело в том, что ноги воина перевязаны в двух местах: в коленях и возле стоп. Для чего это сделано и что означает, ученым еще предстоит выяснить.

- Раскопки продлятся до конца июня, - добавляют в ГК «Автодор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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