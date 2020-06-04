В станице Павловской благоустроят сквер

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:07:00+03:00

Это сделают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

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Новый сквер появится в Азовском микрорайоне в станице Павловской. Она займет площадь более четырех тысяч квадратных метров.

- Проект реконструкции зеленой зоны предусматривает создание пешеходных зон и установку малых архитектурных форм. Также рабочие обустроят спортивную и игровую детскую площадки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Основные работы завершат к 1 сентября. До 15 ноября специалисты планируют озеленить сквер.

Реконструкция территории идет по нацпроекту «Жилье и городская среда». На создание комфортной зоны отдыха выделено более 16 миллионов рублей.

Напомним, в Кавказском районе до конца года завершат первый этап строительства промпарка. Его возводят в рамках нацпроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU