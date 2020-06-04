4 Июнь 2020 2020-06-04T09:21:33+03:00

На Кубани с начала года выявили 30 преступлений в сфере лесопромышленного комплекса Фото: Архив "КП"

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На Кубани за 5 месяцев 2020 года сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции было выявлено 30 преступлений в сфере лесопромышленного комплекса. В суд направили 11 уголовных дел, к ответственности привлекли 14 лиц.

- Сумма ущерба составила свыше 26,5 миллионов рублей. Уже было возмещено более 19 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также на территории региона полицейские составили более 30 административных материалов по статье 8.28.1. КоАП (Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней). Сумма штрафов составила порядка полумиллиона рублей.

Напомним, в Краснодаре мужчина украл у сожительницы золотые украшения и сдал их в ломбард. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU