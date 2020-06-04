2020-06-04T10:39:30+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 4 июня 2020 года увеличилось на 80 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 4 июня 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 4 июня 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 4 июня 2020 года
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За последние сутки количество заразившихся в регионе снова увеличилось. Число заболевших коронавирусом на Кубани на 4 июня 2020 года выросло еще на 80 человек. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 4148 человек. Такие данные приводит краевой Оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 666 человек.

Напомним, вчера, 3 июня в крае выявили 81 случай коронавирусной инфекции. Опасную инфекцию нашли у 32 мужчин и 49 женщин в возрасте от 4 до 85 лет. Среди заболевших есть и дети. 10-летний ребенок в Гулькевичском районе, 14-летний подросток в Динском районе, в Новороссийске - 4-летний малыш. В Темрюкском районе заболели дети 9 и 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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