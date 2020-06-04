Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 4 июня 2020 года: выздоровели более 72% заболевших COVID-19

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:23:49+03:00

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Как ранее стало известно, 4 июня в крае выявили новые случаи коронавирусной инфекции. Заболевание подтвердилось у 80 человек в возрасте от 5 месяцев до 85 лет. Это 35 мужчин и 45 женщин.

В Краснодаре и Тихорецком районе – 19 и 11 случаев. По шесть новых пациентов в Сочи, Кавказском и Белореченском муниципальных образованиях. По четыре - в Кущевском и Курганинском, по три – в Новороссийске, Гулькевичском и Усть-Лабинском районах. По два - в Ленинградском, Апшеронском и Выселковском районах, а также Армавире. По одному новому случаю в Северском, Мостовском, Кореновском, Приморско-Ахтарском, Каневском, Лабинском и Павловском районах.

- Общее число заболевших составило 4148 человек. 3006 пациентов выздоровели их уже выписали из больниц. Скончались 40 человек. 35 «тяжелых» пациентов подключены к ИВЛ, - отметили в пресс-службе администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU