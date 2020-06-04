В Туапсинском районе автомобиль улетел в кювет
3 июня в 04:00 на автодороге Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазиях произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем машины марки «Субару» съехала с дороги, а после улетела в кювет.
- В результате ДТП пострадали водитель и ее 40-летний пассажир, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Все обстоятельства выясняются.
Напомним, в ночь на 4 июня в Адлерском районе, на пересечении улиц Каспийской и Энергетиков «Газель» автодорожной службы столкнулся с автомобилем ВАЗ 2107. В результате аварии от легковой машины, без преувеличения, мало что осталось - автомобиль восстановлению явно не подлежит.
ИСТОЧНИК KP.RU