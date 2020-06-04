Сочи и Краснодарский край возглавили рейтинг популярных курортов летом 2020 года

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:43:42+03:00

Сочи и регион в целом возглавили рейтинг туристических предпочтений россиян. Фото пресс-службы мэрии Сочи

В опросе приняли участие свыше 5 тысяч россиян

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Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия провели в конце мая этого года опрос пользователей с целью узнать предпочтения россиян по организации летнего отдыха.

На вопросы сервиса ответили 5 тысяч человек из различных регионов страны.

По данным опроса, 76% россиян хотят в отпуск этим летом. Из их числа только 14% собираются отдыхать в июне.

Июль в этом смысле предпочли 41%, а август и того больше – 45%.

65% опрошенных хотели бы провести летний отпуск в России, а 35% — на зарубежных курортах.

Наиболее популярное направление для зарубежного отпуска — Турция, за ней идут Испания, Италия, Греция и Кипр.

По результатам опроса составлен рейтинг российских направлений, которые наиболее популярны у потенциальных туристов этим летом.

Он выглядит так:

Как ранее сообщала «КП»-Кубань» в Сочи с 1 июня прибыли свыше тысячи туристов, которые пока могут размещаться лишь в санаториях курорта. Из 79 здравниц с медицинской лицензией работу начали только 20.

ИСТОЧНИК KP.RU