Сочи и Краснодарский край возглавили рейтинг популярных курортов летом 2020 года
Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия провели в конце мая этого года опрос пользователей с целью узнать предпочтения россиян по организации летнего отдыха.
На вопросы сервиса ответили 5 тысяч человек из различных регионов страны.
По данным опроса, 76% россиян хотят в отпуск этим летом. Из их числа только 14% собираются отдыхать в июне.
Июль в этом смысле предпочли 41%, а август и того больше – 45%.
65% опрошенных хотели бы провести летний отпуск в России, а 35% — на зарубежных курортах.
Наиболее популярное направление для зарубежного отпуска — Турция, за ней идут Испания, Италия, Греция и Кипр.
По результатам опроса составлен рейтинг российских направлений, которые наиболее популярны у потенциальных туристов этим летом.
Он выглядит так:
Как ранее сообщала «КП»-Кубань» в Сочи с 1 июня прибыли свыше тысячи туристов, которые пока могут размещаться лишь в санаториях курорта. Из 79 здравниц с медицинской лицензией работу начали только 20.
ИСТОЧНИК KP.RU