Семь тысяч кубанцев получили матпомощь в размере 3 тысяч рублей
О результатах материальной поддержки семей, получающих минимальное пособие по безработице, рассказал вице-губернатор Игорь Галась в ходе заседания оперативного штаба региона.
- Единовременная матпомощь по 3 тысячи рублей выплачена 7047 безработным, перечислено 35,4 млн рублей на 11 791 ребенка, - заявил замгубернатора.
Кроме того, он отметил, что все многодетные семьи Краснодарского края получат по 2 тысячи рублей на каждого ребенка, а это почти 265 тысяч детей. На эти цели из краевой казны выделили 540 млн рублей.
- У нас есть хороший опыт оперативной организации выплат. По состоянию на 3 июня общая сумма единовременных выплат составила 52 млн рублей, - заключил Галась.
Напомним, 4 июня в Краснодаре состоялось заседание оперативного штаба региона, на котором озвучили новые меры постепенного снятия карантина на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU