Семь тысяч кубанцев получили матпомощь в размере 3 тысяч рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:09:42+03:00

Все многодетные семьи Краснодарского края получат по 2 тысячи рублей на каждого ребенка.

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О результатах материальной поддержки семей, получающих минимальное пособие по безработице, рассказал вице-губернатор Игорь Галась в ходе заседания оперативного штаба региона.

- Единовременная матпомощь по 3 тысячи рублей выплачена 7047 безработным, перечислено 35,4 млн рублей на 11 791 ребенка, - заявил замгубернатора.

Кроме того, он отметил, что все многодетные семьи Краснодарского края получат по 2 тысячи рублей на каждого ребенка, а это почти 265 тысяч детей. На эти цели из краевой казны выделили 540 млн рублей.

- У нас есть хороший опыт оперативной организации выплат. По состоянию на 3 июня общая сумма единовременных выплат составила 52 млн рублей, - заключил Галась.

Напомним, 4 июня в Краснодаре состоялось заседание оперативного штаба региона, на котором озвучили новые меры постепенного снятия карантина на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU