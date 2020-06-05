Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июня 2020 года увеличилось на 83 человека
За последние сутки количество заразившихся в Краснодарском крае снова выросло. Теперь число заболевших коронавирусом на Кубани на 5 июня 2020 года увеличилось на 83 человека. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 4231 человек. Такие данные приводит краевой Оперативный штаб.
Всего в России, по данным на 5 июня, коронавирусом заболели 441 108 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 8 831 пациента. Выздоровели в минувший день 8 666 россиян, скончались 169. Таким образом, всего в стране 204 623 выздоровевших, 5 384 – с летальным исходом.
Напомним, вчера, 4 июня, в Краснодарском крае выявили 80 заболевших коронавирусом кубанцев в возрасте от 5 месяцев до 85 лет. Среди них – 35 мужчин и 45 женщин. Самое большое количество заболевших по-прежнему в Краснодаре – 4 июня в городе заболели 19 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»