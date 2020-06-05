Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июня 2020 года: среди заболевших 95-летний пациент

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:11:12+03:00

Всего, по данным на 5 июня, в Краснодарском крае зарегистрировано 4231 заражение, 3109 пациентов уже выписаны из больниц, 41 человек скончался. Фото: Виталий КАРНАУХ

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 5 июня 2020 года

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В Краснодарском крае 5 июня выявили 83 новых пациента, заболевших коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Среди заболевших 54 женщины и 29 мужчин, самому старшему пациенту 95 лет, младшему – 6 месяцев. Самый большой прирост заболевших, по данным на 5 июня, в Гулькевичском районе – там зафиксировали 15 заражений. В Краснодаре выявили 14 человек, в Армавире – 10, в Усть-Лабинском районе девять, Кавказском районе – семь.

Еще на пять заболевших увеличилось число в Кущевском районе, в олимпийской столице России – четыре. По три заболевания обнаружили медики в Новокубанском, Красноармейском и Тимашевском районах, по два – в Славянском и Мостовском.

В Ленинградском, Каневском, Белореченском, Выселковском районах, Геленджике и Новороссийске – по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией.

В оперштабе отмечают, что среди заразившихся есть подростки – в Краснодаре дети до 10 и 14 лет, одиннадцатилетний и тринадцатилетний подростки заболели в Гулькевичском и Тимашевском муниципалитетах.

Всего, по данным на 5 июня, в Краснодарском крае зарегистрировано 4231 заражение, 3109 пациентов уже выписаны из больниц, 41 человек скончался.

- К медикам обратились 10 641 человек с подозрением на короанвирус, в том числе 961 ребенок. Под наблюдением медиков сейчас находятся 13 166 кубанцев, - заявили в минздраве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU