Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: 5 июня скончалась 45-летняя женщина

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:42:27+03:00

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В одной из краснодарских больниц, в которых лечат коронавирусных больных, скончалась 45-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что заболела пациентка 1 мая. Температура ее тела повысилась до 38 градусов, вслед за этим появился кашель.

- 4 мая ее положили в больницу Краснодара с диагнозами двусторонняя пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, - отмечают в оперштабе.

Из-за того, что пациентка не могла дышать, ее перевели в реанимационное отделение, 16 мая женщину подключили к аппарату ИВЛ. Спустя 10 дней, 26 мая, ее перевели в клиническую больницу. Медики боролись за ее жизнь до последнего, но спасти женщину не удалось.

Всего в Краснодарском крае, по данным на 5 июня, зафиксирован 41 летальный исход пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае было выявлено 83 новых случая заражения. Среди них есть шестимесячный ребенок и 95-летний пенсионер.

ИСТОЧНИК KP.RU