2020-06-05T13:42:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: 5 июня скончалась 45-летняя женщина

Медикам не удалось ее спасти
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
4 мая ее положили в больницу Краснодара.4 мая ее положили в больницу Краснодара.
Изменить размер текста:

В одной из краснодарских больниц, в которых лечат коронавирусных больных, скончалась 45-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что заболела пациентка 1 мая. Температура ее тела повысилась до 38 градусов, вслед за этим появился кашель.

- 4 мая ее положили в больницу Краснодара с диагнозами двусторонняя пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, - отмечают в оперштабе.

Из-за того, что пациентка не могла дышать, ее перевели в реанимационное отделение, 16 мая женщину подключили к аппарату ИВЛ. Спустя 10 дней, 26 мая, ее перевели в клиническую больницу. Медики боролись за ее жизнь до последнего, но спасти женщину не удалось.

Всего в Краснодарском крае, по данным на 5 июня, зафиксирован 41 летальный исход пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае было выявлено 83 новых случая заражения. Среди них есть шестимесячный ребенок и 95-летний пенсионер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи около 8500 школьников отмечают последний звонок дистанционно
Из аэропорта Краснодара в обсерваторы отправили 53 человека
Работа найдется всем!
Официальный аккаунт мэра Геленджика сломали неизвестные
Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: 5 июня скончалась 45-летняя женщина
Кубанские медики получили новое оборудование для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
В Сочи мальчик застрял в ливневке
Кубанский полицейский спас жизнь сочинцу, у которого в дороге заболело сердце
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июня 2020 года: среди заболевших 95-летний пациент
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июня 2020 года увеличилось на 83 человека
В Краснодаре представили Генплан развития города
В Сочи иномарка сбила молодого человека на пешеходном переходе
Семь тысяч кубанцев получили матпомощь в размере 3 тысяч рублей
В центре Сочи восстанавливают дорогу после мощного оползня
В Сочи приступили к ремонту подвесного моста через одноименную реку
Погода в Краснодарском крае 6 и 7 июня: синоптики обещают до 32 градусов тепла