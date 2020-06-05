Официальный аккаунт мэра Геленджика сломали неизвестные
Мэр Геленджика Алексей Богодистов пожаловался, что его официальный аккаунт сломали.
- Уважаемые подписчики моей страницы, должен сообщить, что в данный момент активность моего профиля ограничена, - сообщил градоначальник.
Это произошло из-за того, что за считанные минуты на страницу Алексея Богодистова подписалось около 4 тысяч страниц-роботов. Все они оказались пустыми. Из-за такой подозрительной активности платформа Инстаграм ограничила возможности страницы.
По словам градоначальника, техническая поддержка разбирается в этом вредительстве и устраняет проблемы.
Напомним, казусы с соцсетями у мэра курортного города случались и ранее. В апреле Алексей Богодистов общался в населением в прямом эфире на своей странице в Инстаграм и забыл выключить микрофон. В итоге подписчики услышали гневный мат в адрес подчиненного.
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ИСТОЧНИК KP.RU