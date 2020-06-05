2020-06-05T14:01:56+03:00
Общество

Официальный аккаунт мэра Геленджика сломали неизвестные

Страницу в Инстаграм Алексея Богодистова пришлось на время отключить
Ева МУР@kp_kuban
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Алексей Богодистов. Фото: ИнстаграмАлексей Богодистов. Фото: Инстаграм
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Мэр Геленджика Алексей Богодистов пожаловался, что его официальный аккаунт сломали.

- Уважаемые подписчики моей страницы, должен сообщить, что в данный момент активность моего профиля ограничена, - сообщил градоначальник.

Это произошло из-за того, что за считанные минуты на страницу Алексея Богодистова подписалось около 4 тысяч страниц-роботов. Все они оказались пустыми. Из-за такой подозрительной активности платформа Инстаграм ограничила возможности страницы.

По словам градоначальника, техническая поддержка разбирается в этом вредительстве и устраняет проблемы.

Напомним, казусы с соцсетями у мэра курортного города случались и ранее. В апреле Алексей Богодистов общался в населением в прямом эфире на своей странице в Инстаграм и забыл выключить микрофон. В итоге подписчики услышали гневный мат в адрес подчиненного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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