Водитель, сбежавший от полицейских под Анапой, оказался преступником
Патруль ДПС под Анапой, пытаясь остановить "Киа Оптима", пустились в погоню. Их насторожила вмятина на передней части кузова автомобиля. И как позже выяснилось, не зря.
- Сотрудники полиции начали преследование. Они загнали водителя, который не реагировал на требование остановиться, в кювет, - сообщается на официальной странице городского УВД.
Когда нарушителя достали с водительского сиденья, обнаружилось, что его руки и одежда в крови.
Под Анапой "гаишники" случайно поймали убийцу.
- Предварительная проверка показала, что данный гражданин причастен к избиению человека в Приморском районе Новороссийска, - сообщили полицейские. - Задержанный был передан прибывшим на место сотрудникам уголовного розыска.
Обстоятельства совершения преступления выясняются.
Напомним, в Сочи осудили хозяина мини-гостиницы, где в пожаре погибли семь человек. Ему дали 4,5 года реального тюремного заключения. Трагедия произошла летом 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU