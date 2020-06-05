Водитель, сбежавший от полицейских под Анапой, оказался преступником

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:05:48+03:00

Водитель задержан по подозрению в тяжком преступлении

С вмятиной на машине и окровавленными руками его задержали [видео]

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Патруль ДПС под Анапой, пытаясь остановить "Киа Оптима", пустились в погоню. Их насторожила вмятина на передней части кузова автомобиля. И как позже выяснилось, не зря.

- Сотрудники полиции начали преследование. Они загнали водителя, который не реагировал на требование остановиться, в кювет, - сообщается на официальной странице городского УВД.

Когда нарушителя достали с водительского сиденья, обнаружилось, что его руки и одежда в крови.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/783304" frameborder="0"></iframe> Под Анапой "гаишники" случайно поймали убийцу.

- Предварительная проверка показала, что данный гражданин причастен к избиению человека в Приморском районе Новороссийска, - сообщили полицейские. - Задержанный был передан прибывшим на место сотрудникам уголовного розыска.

Обстоятельства совершения преступления выясняются.

Напомним, в Сочи осудили хозяина мини-гостиницы, где в пожаре погибли семь человек. Ему дали 4,5 года реального тюремного заключения. Трагедия произошла летом 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU