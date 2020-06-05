2020-06-05T15:50:09+03:00
Происшествия

Скорая перевернулась при столкновении в центре Краснодара

Виновник ДТП едва не сбил людей на "зебре" [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Фото/видео: tupodarФото/видео: tupodar
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В центре Краснодара, на пересечении улиц Тургенева и Головатого, автомобиль скорой помощи врезался в иномарку и перевернулся.

- Мы как раз переходили дорогу по пешеходному переходу, - сообщил очевидец происшествия в соцсети. - Если бы не скорая, которая летела с мигалками, этот на "Фольксвагене" сбил бы нас.

В Краснодаре скорая перевернулась от столкновения.

По предварительным данным, в машине экстренной службы везли больного ребенка. Пока информации о пострадавших нет.

Напомним, ранее "КП" - Кубань" сообщала, что под Анапой сотрудники ДПС задержали водителя, который, как выяснилось, причастен к тяжкому преступлению в Приморском районе Новороссийска. Когда патрульные догнали его и надели наручники, обнаружили следы крови на его одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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