Скорая перевернулась при столкновении в центре Краснодара

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:50:09+03:00

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В центре Краснодара, на пересечении улиц Тургенева и Головатого, автомобиль скорой помощи врезался в иномарку и перевернулся.

- Мы как раз переходили дорогу по пешеходному переходу, - сообщил очевидец происшествия в соцсети. - Если бы не скорая, которая летела с мигалками, этот на "Фольксвагене" сбил бы нас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/783317" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре скорая перевернулась от столкновения.

По предварительным данным, в машине экстренной службы везли больного ребенка. Пока информации о пострадавших нет.

Напомним, ранее "КП" - Кубань" сообщала, что под Анапой сотрудники ДПС задержали водителя, который, как выяснилось, причастен к тяжкому преступлению в Приморском районе Новороссийска. Когда патрульные догнали его и надели наручники, обнаружили следы крови на его одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU