Скорая перевернулась при столкновении в центре Краснодара
В центре Краснодара, на пересечении улиц Тургенева и Головатого, автомобиль скорой помощи врезался в иномарку и перевернулся.
- Мы как раз переходили дорогу по пешеходному переходу, - сообщил очевидец происшествия в соцсети. - Если бы не скорая, которая летела с мигалками, этот на "Фольксвагене" сбил бы нас.
В Краснодаре скорая перевернулась от столкновения.
По предварительным данным, в машине экстренной службы везли больного ребенка. Пока информации о пострадавших нет.
Напомним, ранее "КП" - Кубань" сообщала, что под Анапой сотрудники ДПС задержали водителя, который, как выяснилось, причастен к тяжкому преступлению в Приморском районе Новороссийска. Когда патрульные догнали его и надели наручники, обнаружили следы крови на его одежде.
ИСТОЧНИК KP.RU