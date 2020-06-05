В Сочи создан субтропический научный центр РАН

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:29:57+03:00

В числе его первых задач - развитие ботанического сада «Дерево Дружбы»

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В Сочи создан федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук». Он образовался, благодаря объединению двух учреждений РАН. К старейшему академическому учреждению Юга России - Всероссийскому научно-исследовательскому институту цветоводства и субтропических культур - присоединён Сочинский научно-исследовательский центр РАН. Возглавил новый научный центр академик РАН Алексей Рындин.

- На сегодняшний день наша цель - стать эффективно действующей крупной многопрофильной научной организацией, способной решать актуальные задачи междисциплинарного характера и получать качественно новые результаты мирового уровня. Благодаря синергетическому эффекту, будет обеспечена генерация новых знаний и создание конкурентоспособных технологий, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» академик Рындин.

Одной из первых задач субтропического научного центра РАН станет реализация комплексного плана развития ботанического сада «Дерево Дружбы».

ИСТОЧНИК KP.RU