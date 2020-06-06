2020-06-06T15:20:11+03:00
Туризм

Температура воды в Черном море 6 июня 2020: вода на побережье прогрелась до +20 градусов

Самая теплая вода в Туапсе
Евгения СОРОКА
Поделиться:
С 6 июня официально открылись пляжи в Сочи.С 6 июня официально открылись пляжи в Сочи.
Изменить размер текста:

Курортный сезон стартовал еще 1 июня, однако доступ на пляжи для туристов начинают открывать только сейчас. С 6 июня в Сочи заработали первые 20 городских пляжей. Остальные береговые линии на побережье пока проходят проверки Роспотребнадзора. Тем не менее некоторые отдыхающие уже открывают купальный сезон. Несмотря на запрет, пробираются на пляж и бегут к морю.

Согласно данным на 6 июня метеорологов, теплее всего на Черноморском побережье сейчас в Туапсе. Там вода прогрелась до 19 градусов. Правда, там пока доступ на пляжи закрыт. А вот в Адлере, где можно купаться, - температура моря 18,7 градуса, в Сочи отметки чуть ниже - 18,5.

Для тех, кому в такую воду заходить еще не хочется, сообщаем, что вода на других курортах еще холоднее. В Геленджике термометры показывают отметку в 18,4 градуса, а в Анапе - 17,6 градуса. Так что закрытые пляжи здесь туристов расстроить не должны.

Приятно было бы провести время сейчас на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура воды поднялась до отметки 19,5 градуса, в Приморско-Ахтарске – до 20,1 градуса. Но пока доступ к морю там официально не разрешен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае МФЦ с 8 июня начнут принимать документы на оказание услуг
«Сезон еще не начался, а уже стоим!»: на Кубани по дороге к мюрю образовалась многокилометровая пробка
«Я не видел, как мальчик выбежал!»: в Геленджике водитель «семерки» сбил 9-летнего ребенка
«Вай, мама, кто это?»: новый клип Галустяна за сутки набрал больше полмиллиона просмотров
Температура воды в Черном море 6 июня 2020: вода на побережье прогрелась до +20 градусов
Готов на половину: в Краснодаре на Юбилейном приводят в порядок Школьный бульвар
Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: 6 июня скончался 79-летний пенсионер из Армавира
В Сочи открыли первые 20 городских пляжей
Открытие летних кафе в Краснодарском крае в 2020 году после карантина: когда откроются и какие будут работать
В обсерваторы Краснодара 5 июня отправили 22 человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 6 июня 2020 года: среди заболевших - двое детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 6 июня 2020 года увеличилось на 81 человек
Хотели отомстить: в Новороссийске осудили контрактника, который вместе с друзьями избил людей
В Адыгее пенсионер развратил 13-летнего школьника
В Витязево гостевой дом принимал туристов, несмотря на карантин
Суд счел решение о карантине на Кубани законным
Парк Галицкого в Краснодаре объявил об открытии после карантина
Вениамин Кондратьев поздравил выпускников с окончанием школы
Обманул на 19 миллионов: На Кубани директор предприятия заявила на предпринимателя
В Сочи создан субтропический научный центр РАН
На Кубани депутат, работавший директором школы, пойдет под суд за 10 преступлений
«Синдром Винни Пуха» : жительница Сочи застряла в оконной решетке, пытаясь пробраться в свою квартиру
Краснодарскому краю выделены 290 миллионов рублей на "мусорную" реформу
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «7% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»