Температура воды в Черном море 6 июня 2020: вода на побережье прогрелась до +20 градусов

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:20:11+03:00

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Курортный сезон стартовал еще 1 июня, однако доступ на пляжи для туристов начинают открывать только сейчас. С 6 июня в Сочи заработали первые 20 городских пляжей. Остальные береговые линии на побережье пока проходят проверки Роспотребнадзора. Тем не менее некоторые отдыхающие уже открывают купальный сезон. Несмотря на запрет, пробираются на пляж и бегут к морю.

Согласно данным на 6 июня метеорологов, теплее всего на Черноморском побережье сейчас в Туапсе. Там вода прогрелась до 19 градусов. Правда, там пока доступ на пляжи закрыт. А вот в Адлере, где можно купаться, - температура моря 18,7 градуса, в Сочи отметки чуть ниже - 18,5.

Для тех, кому в такую воду заходить еще не хочется, сообщаем, что вода на других курортах еще холоднее. В Геленджике термометры показывают отметку в 18,4 градуса, а в Анапе - 17,6 градуса. Так что закрытые пляжи здесь туристов расстроить не должны.

Приятно было бы провести время сейчас на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура воды поднялась до отметки 19,5 градуса, в Приморско-Ахтарске – до 20,1 градуса. Но пока доступ к морю там официально не разрешен.

ИСТОЧНИК KP.RU