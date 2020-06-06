«Вай, мама, кто это?»: новый клип Галустяна за сутки набрал больше полмиллиона просмотров

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:25:28+03:00

Шоумен из Сочи в золотом боди прошелся по подиуму с толпой моделей

Изменить размер текста: A A

В прошлом году юморист Михаил Галустян представил ролик на песню «Хочу тибя любицца». Трек имел невероятный успех. И вот кажется шоумен из Сочи хочет его повторить. Артист под творческим псевдонимом Super Жоriк порадовал поклонников новой песней, которая называется «Золото».

Более того, он опубликовал и новый клип на композицию после шести месяцев перерыва.

- Ну что, включайте погромче горячий как хинкали, сочный как Сочи и веселый как я - суперлетний хит, - написал Михаил Галустян на Youtube.

По сюжету клипа Super Жоrik приходит на модный показ Жан-Поля Гудкова. Но, увидев красивую модель, не выдерживает и запрыгивает на подиум. В то время, как красивые девушки демонстрируют дизайнерские наряды, к ним присоединяется и сам Галустян. Артист дефилирует вместе с ними в золотом боди.

Стоит отметить, что новый клип явно пришел по вкусу поклонникам. За сутки видео набрало больше полмиллиона просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU