Электротранспорт и самокаты запрещены: в парке «Краснодар» появились новые правила прогулки

6 Июнь 2020 2020-06-06T21:15:22+03:00

А на роликах и скейтах можно кататься лишь в ранние утренние часы

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6 июня в кубанской столице официально разрешили прогулки. Первым делом, жители города рванули в парк «Краснодар», который встретил посетителей причесанным газоном. Самым главным человеком на открытии стал меценат Сергей Галицкий, который прогулялся по парку и проверил, как идет строительство новой очереди.

Первым делом, когда горожане зашли в парк, то увидели несколько новых табличек. Как оказалось, теперь передвижение по парку на велосипедах, а также скейтах и роликовых коньках разрешено только до 10 часов утра.

Кроме того, полностью запретили использование средств передвижения с электрическим двигателем, а так же всех видов самокатов. О новых правилах также сообщается на официальной странице парка в Instagram.

- Надеюсь, вы будете ответственно следовать этим правилам и наслаждаться безопасными прогулками, - говорят представители парка.

Стоит отметить, что в связи с карантинными мерами в парке жителей города просят соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, временно закрыта детская площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU