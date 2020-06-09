Пьяный водитель на Infiniti протаранил магазин в Краснодаре

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:37:10+03:00

Мужчина был в присутствии двух дам

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Авария случилась около часа ночи 8 июня на улице Буденного. По предварительным данным, 32-летний молодой человек на Infiniti ехал с большой скоростью, на пассажирском сидении находились две девушки. Водитель не справился с управлением и машину занесло. Иномарка влетела сначала в светофор, а затем протаранила стену строительного магазина.

- У водителя иномарки имелись признаки опьянения, но пройти освидетельствование он отказался, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД

В результате ДТП водителю иномарки и двум его пассажирам, 31 и 34-летним девушкам, было назначено амбулаторное лечение.

Правоохранители уточнили, что мужчина сел за руль, не имея водительских прав. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Сейчас подсчитывается нанесенный ущерб.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани замначальника отдела ГИБДД попал в ДТП на Bentley. Водитель люксового автомобиля погиб, а полицейский попал в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU