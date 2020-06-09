Кубань увеличила экспорт вина в четыре раза

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:35:27+03:00

Власти рассказали о поставках за границу за пять лет

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Краснодарский край за последние пять лет увеличил экспорт вина более чем в четыре раза. Если в 2015 году было отправлено 84 тысяч декалитров, то к 209 году увеличилось до 357 тысяч декалитров.

- Только за этот год кубанские виноделы отправили за рубеж более 128 тысяч декалитров. Это в два раза больше по сравнению в прошлым годом. Количество поставок продолжает увеличиваться, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Власти такую тенденции связывают с комфортными условиями созданными для виноделов. Напомним, что для этой отрасли появилась господдержка на федеральном уровне. Также производители стали получать сертификаты не в Москве, а на Кубани, что сократило время и финансовые издержки экспортеров.

Стоит отметить, что вино из Краснодарского края пользуется спросом в 20 странах, в том числе в Китае и странах Европы – Германии, Эстонии, Бельгии, Швейцарии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани увеличиваются территории с саженцами винограда. Например, в этом году в Ейском районе заложили виноградники на площади порядка 1100 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU