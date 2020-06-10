2020-06-10T14:47:12+03:00
Общество

В Краснодаре перекроют движение на улице Фурманова

Здесь будут менять тепломагистраль
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В районе улицы имени Фурманова в Краснодаре заменят около 200 метров тепломагистрали. Во время ремонтных работ на участке от улицы КИМ до Кавказской полностью перекроют движение. Ограничительные меры будут действовать с 29 июня по 3 сентября.

- На Фурманова заменят участок теплотрассы протяжённостью 180 м, диаметром 300 мм. Улицу нужно будет объезжать. Альтернатива – это от КИМ до Кавказской или по Академика Павлова и Шевченко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города Краснодара.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Также коммуникации меняют на улице Ярославской. Здесь ремонтные работы планируют завершить до 20 июня.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре на улице Игнатова полным ходом идет ремонт дороги. Рабочие до 15 июня частично будут ограничивать движение на участке от улицы Мачуги до Трудовой Славы. Работы будут проводиться ночью, чтобы исключить дорожные заторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лживых сочинских инвалидов оштрафовали за мошенничество
Бухгалтер заповедника в Сочи обвиняется в присвоении более полутора миллионов рублей
В Сочи бывшая домработница подозревается в краже ценностей почти на миллион рублей
В Кубань выпустили севрюгу, белугу и русского осетра
Вениамин Кондратьев: Земли в Краснодаре нет
Власти Сочи и экологи готовятся бороться с вредителями каштанов
В первую неделю июня в кубанские здравницы прибыли 3700 гостей
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей
«Допрыгалась»: В Краснодаре девушку, которая прошлась по машине ДПС, арестовали на 13 суток
Путин поздравил Сбербанк со званием лучшего в части акционерной стоимости
В Краснодаре перекроют движение на улице Фурманова
В Сочи посетителям аптек раздают ленты с российским триколором
Фонтаны в Краснодаре заработают 12 июня