В Краснодаре перекроют движение на улице Фурманова

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:47:12+03:00

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В районе улицы имени Фурманова в Краснодаре заменят около 200 метров тепломагистрали. Во время ремонтных работ на участке от улицы КИМ до Кавказской полностью перекроют движение. Ограничительные меры будут действовать с 29 июня по 3 сентября.

- На Фурманова заменят участок теплотрассы протяжённостью 180 м, диаметром 300 мм. Улицу нужно будет объезжать. Альтернатива – это от КИМ до Кавказской или по Академика Павлова и Шевченко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города Краснодара.

Фото: krd.ru

Также коммуникации меняют на улице Ярославской. Здесь ремонтные работы планируют завершить до 20 июня.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре на улице Игнатова полным ходом идет ремонт дороги. Рабочие до 15 июня частично будут ограничивать движение на участке от улицы Мачуги до Трудовой Славы. Работы будут проводиться ночью, чтобы исключить дорожные заторы.

ИСТОЧНИК KP.RU