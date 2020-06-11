На Кубани в реке нашли тело утопленника с татуировкой тигра

11 Июнь 2020 2020-06-11T00:16:58+03:00

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Как стало известно «КП»-Кубань», тело утопленника обнаружили утром 10 июня в реке Кирпили на окраине города Тимашевска. Местные жители увидели в воде мертвого мужчину, о чем сообщили в полицию. Приехавший на место происшествия участковый вызвал спасателей.

С лодки тело мужчины достали из реки, на берегу лежала его одежда. Никаких документов, подтверждающих личность утопленника, не было. Погибшего доставили в морг, его личность сейчас устанавливают. При осмотре на спине мужчины обнаружили татуировку тигра.

- По факту гибели 36-летнего местного жителя организовано проведение проверки, назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали «КП»-Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, 25 февраля житель хутора Танцура-Крамаренко, что в Тимашевском районе, обнаружил тело мужчины в реке Кирпили. Волнами его прибило к деревянному мосту, соединяющему через реку две части населенного пункта.

Фото: "Знамя труда".

ИСТОЧНИК KP.RU