2020-06-11T09:11:55+03:00
Общество

В Краснодаре на двух перекрестках отключат светофоры

Оборудование не будет работать 11 июня
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре на перекрёстках Сормовская-Онежская и Офицерская-Коммунаров отключат все светофоры.

- С 11:00 до 12:00 светофоры отключат на перекрёстке улиц Ростовского Шоссе, Офицерской и Коммунаров (бывшее «Зиповское кольцо»). За это время специалисты заменят старые трамвайные светофоры. Светофоры будут отключены и для автомобилей, так как оборудование здесь синхронизировано, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии добавили, что на перекрёстке улиц Сормовской и Онежской специалисты проведут необходимую профилактику оборудования. Здесь светофоры не будут работать с 10:00 до 16:00.

На перекрестках будут дежурить полицейские. Сотрудники ГИБДД при необходимости будут регулировать движение.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что перекроют движение на улице Фурманова. Здесь будут менять тепломагистраль. Власти предложили альтернативные пути для объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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