В Новороссийске всего лишь двум пляжам разрешили работать

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:22:46+03:00

Купаться и отдыхать здесь можно только с соблюдением социальной дистанции.

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Кубанские пляжи постепенно начинают открываться в рамках смягчения карантина. Но при условии, что все требования Роспотребнадзора будут соблюдены. В Сочи и Геленджике уже открыты десятки прибрежных территорий, а в Новороссийске официально пока только две. И выйти к морю жителям и гостям города-героя разрешили 11 июня.

Открывшиеся два пляжа находятся у парка им. Фрунзе и в поселке Дюрсо. Как отмечают в администрации Новороссийска, эти зоны отдыха получили все необходимые для функционирования документы – разрешение Роспотребнадзора и Госинспекции маломерных судов.

Купаться и отдыхать здесь можно только с соблюдением социальной дистанции. Когда откроются остальные пляжи, пока неизвестно. Сейчас они подготавливают разрешительную документацию.

Список открытых пляжей Геленджика можно увидеть тут.

Список пляжей работающих в Сочи можно увидеть тут.

ИСТОЧНИК KP.RU