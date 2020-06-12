В Новороссийске всего лишь двум пляжам разрешили работать
Кубанские пляжи постепенно начинают открываться в рамках смягчения карантина. Но при условии, что все требования Роспотребнадзора будут соблюдены. В Сочи и Геленджике уже открыты десятки прибрежных территорий, а в Новороссийске официально пока только две. И выйти к морю жителям и гостям города-героя разрешили 11 июня.
Открывшиеся два пляжа находятся у парка им. Фрунзе и в поселке Дюрсо. Как отмечают в администрации Новороссийска, эти зоны отдыха получили все необходимые для функционирования документы – разрешение Роспотребнадзора и Госинспекции маломерных судов.
Купаться и отдыхать здесь можно только с соблюдением социальной дистанции. Когда откроются остальные пляжи, пока неизвестно. Сейчас они подготавливают разрешительную документацию.
Список открытых пляжей Геленджика можно увидеть тут.
Список пляжей работающих в Сочи можно увидеть тут.
ИСТОЧНИК KP.RU