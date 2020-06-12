Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 июня 2020 года увеличилось еще на 80 человек

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:39:35+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 июня 2020 года. Фото: Виталий КАРНАУХ

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 июня 2020 года

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Рассказываем последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае. По данным оперативного штаба, утром 12 июня на Кубани число заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось еще на 80 человек. Таким образом, общее число зараженных COVID-19 В Краснодарском крае 4815 человек, 36 17 из них уже выписаны из медицинских учреждений с успешно пройденным лечением, в том числе 63 – за последние сутки. Есть, к сожалению, и жертвы коронавируса. На территории Кубани зарегистрированы 49 летальных исходов пациентов с подтвержденным диагнозом.

Всего в России 12 июня выявили еще 8987 пациентов с диагнозом коронавирус, всего с начала пандемии 511 423, выздоровели из них 269 370 (8220 за последние сутки). 6715 умерли, 183 из них – за минувший день.

Напомним, вчера, 11 июня, в Краснодарском крае зафиксировали также 80 случаев заражения в возрасте от 6 до 89 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU