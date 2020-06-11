Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 июня 2020 года увеличилось еще на 80 человек

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:12:33+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 11 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 июня выросло на 80 человек. Ранее сообщалось, что их возраст от 6 до 89 лет. Также в числе заболевших восемь детей.

- Больше всего по количеству зараженных лидирует Краснодар - здесь 14 новых случаев. В Гулькевичском районе 10 новых человек с Covid-19. В Белореченском - восемь, в Тихорецке - семь, в Новороссийске -шесть, пять - в Армавире и Сочи, по четыре - в Туапсе, Кавказском и Славянском районах, по два – в Тбилисском, Выселковском, Кущевском и Усть-Лабинском районах. По одному заболевшему добавилось в Кореновском, Новопокровском, Курганинском, Красноармейском районах и Геленджике, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в оперштабе.

Коронавирус выявлен у восьми детей: двух шестилетних в Туапсе и Белореченском районе, двух семилетних в Краснодаре и Новороссийске, 11-летнего ребенка в Кавказском районе, 12-летнего в Сочи, 8-летнего и 15-летнего в Кущевском районе.

Стоит отметить, что за время работы обсерваторов на Кубани в них изолировали 2764 человека. И 67 граждан выявили с Covid-19.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что накануне в Сочи скончался пожилой житель с диагнозом COVID 19 . У мужчины были сопутствующие заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU