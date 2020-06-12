2020-06-12T11:55:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 12 июня 2020 года: заболел почти столетний пенсионер

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 12 июня 2020 года
Виталий КАРНАУХ
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Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 12 июня 2020 года.Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 12 июня 2020 года.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Рассказываем последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на 12 июня. Как мы уже сообщали ранее, 12 июня в регионе еще у 80 человек подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает оперативный штаб региона, новые случаи выявлены в 24 муниципалитетах. Краснодар по-прежнему в лидерах – за последние сутки здесь обнаружили 20 заболевших. В Кавказском районе – 8 человек, следом идет Выселковский с количеством в 7 заболевших. По шесть человек – в Армавире и Гулькевичском районе, в Тихорецком муниципальном образовании четверо зараженных. В Новороссийске и Белореченском районе зафиксировано по три новых случая COVID-19. По два – в Сочи, Курганинском, Успенском, Красноармейском, Апшеронском, Мостовском, Павловском районах. В Новопокровском, Славянском, Северском, Крымском, Белоглинском, Абинском, Брюховецком, Усть-Лабинском районах и Геленджике выявлено по одному заболевшему.

Также отмечается, что среди зараженных больше всего женщин – их 46 и 31 мужчина. Самому младшему заболевшему шесть месяцев, старшему – 96 лет. В Краснодаре диагноз поставлен четырем детям в возрасте от 1 года до 12 лет, а в Новороссийске заболел полугодовалый ребенок.

Таким образом, всего в Краснодарском каре с начала пандемии подтвержден короанвиурс у 4815 человек, 3617 из них уже выписаны из больниц. Также зафиксировано 49 летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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