В Кущевской десятиклассник спас прохожего, на которого напал преступник

12 Июнь 2020 2020-06-12T19:58:32+03:00

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Эта история произошла пару дней назад в станице Кущевской. С уровнем преступности там, увы, беда. Но борются с ней не только правоохранители, но и школьники. Так, ученик одной из местных школ Максим Бершаков проходил по одной из станичных улиц и увидел, как преступник избивал прямо на его глазах мужчину.

Парень не побоялся, а попытался отбить у нападавшего беззащитного. Школьник звал на помощь и пытался самостоятельно задержать злоумышленника. Но тот вырвался и убежал. Приехавшие на место ЧП полицейские со слов Максима составили ориентировку и задержали разыскиваемого в течение часа на одной из соседних улиц.

При проверке выяснилось, что 29-летний злоумышленник уже был судим. В момент драки он был пьян, поконфликтовал с оппонентом и пустился в драку. А пострадавший ударился головой о землю.

- За активную гражданскую позицию, смелость и неравнодушие, а также за грамотные действия, которые помогли задержать злоумышленника, Максим Бершаков награжден благодарственным письмом и ценными подарками, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее в Кущевской разбойники ворвались в дом, жестоко избили женщин и вывезли их в посадку, а машину сожгли. Налетчики пробрались в жилище ночью через забор.

ИСТОЧНИК KP.RU