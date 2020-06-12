Водитель «Газели» погиб под Темрюком, столкнувшись с фурой
Страшное ДТП случилось утром 12 июня. На трассе поселок Сенной – станица Тамань, что под Темрюком, столкнулись два авто – «Газель» и большегруз «Рено Магнум».
Предварительно установлено, что 67-летний водитель тягача не выбрал безопасное расстояние и резко затормозил, из-за чего вылетел на полосу встречного движения, где в том момент проезжала «Газель». Машины столкнулись, 32-летний водитель погиб на месте от полученных травм. Начато следствие.
Напомним, ранее в Новокубанском районе Кубани замначальника ОГИБДД попал в ДТП на трассе. Это произошло 8 июня. Он ехал на «Бэнтли» на пассажирском сиденье. Водитель погиб, а полицейского доставили в больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU