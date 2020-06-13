На Кубани МФЦ начнут принимать посетителей в порядке живой очереди
В Краснодарском крае с 15 июня в МФЦ возвращаются к обычному режиму работы. Здесь стартует прием посетителей в порядке живой очереди.
- В данном случае для заявителей наличие средств индивидуальной защиты обязательно, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Принимать и выдавать документы будут по всем государственным и муниципальным услугам. Режим работы центров с 9:00 до 18:00 либо до 17:00.
Как сообщалось ранее, в департаменте образования Краснодара просят не атаковать МФЦ в первый день приема документов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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