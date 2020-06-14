2020-06-14T18:15:39+03:00
Происшествия

Вениамин Кондратьев отреагировал на известие о гибели главного фермера Краснодарского края

Глава Кубани отметил заслуги Виктора Сергеева в сельском хозяйстве
Ева МУР@kp_kuban
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Виктор Сергеев был гостем радио "Комсомольская правда"Виктор Сергеев был гостем радио "Комсомольская правда"Фото: Егор КАЗАКОВ
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Губернатор Краснодарского края выразил соболезнования по поводу смерти 71-летнего Виктора Сергеева, председателя Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Кубани.

- Виктор Васильевич стоял у истоков этой организации, одной из самых многочисленных в нашей стране. Он был принципиальным и открытым человеком. Интересы крестьян были для него превыше всего. За это он заслуженно пользовался уважением у селян, - сказал Вениамин Кондратьев.

Есть заслуга Сергеева и в том, что малые хозяйства сегодня, по словам губернатора, получают финансовую поддержку от государства и большие урожаи.

Напомним, Виктор Сергеев погиб, спасая тонущего ребенка. Мальчика ему удалось вытолкнуть, но сам мужчина потерял внезапно сознание. Из воды его достали спасатели. Но было уже поздно. Предварительный диагноз Сергеева - инфаркт.

Прощание с ним запланировано на понедельник, 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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