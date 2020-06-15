Краснодар дополнительно закупит еще три трамвая

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:31:18+03:00

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Власти Краснодара закупят для города 35 новых односекционных трамваев. Ранее говорилось о 32. Но из-за экономии на торгах появилась возможность купить еще три вагона.

- Всего в этом году мы рассчитываем — и я уверен, что получим — 35 новых трамваев. Они пойдут в Западное депо. Мы выделили самые загруженные маршруты, это, например, номера 2, 6 и 21. Там мы обновим состав на 100%, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Стоит отметить, что стартовавшее в 2019 году обновление парка электротранспорта стало самым масштабным для «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» за последние 40 лет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 14 июня в Краснодар поставили первые два трамва из Усть-Катава. На специальных автоплатформах они преодолели больше двух тысяч километров.

Новые односекционные трамваи будут удобными в любую погоду – и в холод, и в жару. Так, теперь в салонах водителей будет более мощное отопление, каркасы сидений сделают не из металла, а из термопластика.

ИСТОЧНИК KP.RU