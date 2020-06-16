На трёх перекрёстках в Краснодаре отключат светофоры

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:34:40+03:00

Они не будут работать несколько часов

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16 июня в Краснодаре на трех перекрестках будут ремонтировать светофорное оборудование.

- С 10:00 до 15:00 на перекрёстках на улицы Октябрьской — с Ленина и Гоголя, а также перекрёстке улиц Сормовской и Онежской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии добавили, что специалисты заменят контроллеры и светофорные линзы. При необходимости, на дорогах будут регулировать движение сотрудники ДПС.

Часть работ пройдут в рамках комплексного ремонта Октябрьской по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 11 июня в городе тоже отключали светофоры. На перекрёстке улиц Ростовского Шоссе, Офицерской и Коммунаров (бывшее «Зиповское кольцо») специалисты меняли старые трамвайные светофоры. А на перекрёстке улиц Сормовской и Онежской провели необходимую профилактику оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU