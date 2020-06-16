2020-06-16T09:49:48+03:00
Происшествия

СК проводит проверку действий полицейского, душившего подростка

В сеть попало видео с жестким задержанием
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Выясняются обстоятельства случившегосяВыясняются обстоятельства случившегося
Изменить размер текста:

Напомним, жительница Темрюка в Краснодарском крае выложила в сеть видео, где полицейские проводят жестокую "профилактическую беседу" с местным 17-летний подростком, после которой тот попал в больницу. После чего роликом заинтересовался следственный комитет. В ведомстве проверят законность применения физической силы сотрудником полиции.

- По имеющимся данным, обстоятельства происходили в ночь на 13 июня в одном из домов на улице Набережной. В настоящее время следователем проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Человек в форме полицейского душит и жестоко избивает подростка на Кубани. Видео "ЧП Краснодар".

В краевом главке также проводят проверку. Полицейские отмечали, что молодой парень был пьян и агрессивно себя вел по отношению к сотруднику полицию, поэтому он был вынужден «урегулировать конфликт». Подростку грозит арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В СГУ СТАРТОВАЛА ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ
В больнице Курганинска закончили капремонт хирургического отделения
Превысил полномочия: В Краснодаре полицейский задержал невиновных мужчин
Смерть от коронавируса в Сочи: в больнице скончалась 85-летняя женщина
В Краснодаре разыскивается без вести пропавшая местная жительница
«Не хотела идти за сигаретами»: Жительница Майкопа зарезала знакомого
В Новороссийске на пляжах появились рыбы-контейнеры для сбора пластика
В Краснодаре снесли около 70 самовольных объектов
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 16 июня 2020 года: среди заболевших – шестеро детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 16 июня 2020 года увеличилось на 70 человек
На Кубани выберут лучшие строительные организации
В краснодарском лицее ремонтируют стадион и спортплощадки
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
В Краснодаре заканчивают сносить «скобяные ряды»
18 июня состоится российская премьера фильма «Основатель» и онлайн-встреча с режиссером Джоном Ли Хэнкоком
СК проводит проверку действий полицейского, душившего подростка
На Кубани зачисление в детские сады будет проводиться до 1 сентября
Бесплатный премиум-линкор в тарифе «Игровой» — специально для поклонников морских боев
На трёх перекрёстках в Краснодаре отключат светофоры
В Новороссийске из окна четвертого этажа выпал 1,5-годовалый малыш
На Кубани запретили собирать мидии
Аэропорт Краснодара: информация о минировании самолетов не подтвердилась
Житель Кубани заказал более килограмма наркотиков через интернет