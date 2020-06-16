СК проводит проверку действий полицейского, душившего подростка

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:49:48+03:00

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Напомним, жительница Темрюка в Краснодарском крае выложила в сеть видео, где полицейские проводят жестокую "профилактическую беседу" с местным 17-летний подростком, после которой тот попал в больницу. После чего роликом заинтересовался следственный комитет. В ведомстве проверят законность применения физической силы сотрудником полиции.

- По имеющимся данным, обстоятельства происходили в ночь на 13 июня в одном из домов на улице Набережной. В настоящее время следователем проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/784964" frameborder="0"></iframe> Человек в форме полицейского душит и жестоко избивает подростка на Кубани. Видео "ЧП Краснодар".

В краевом главке также проводят проверку. Полицейские отмечали, что молодой парень был пьян и агрессивно себя вел по отношению к сотруднику полицию, поэтому он был вынужден «урегулировать конфликт». Подростку грозит арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU