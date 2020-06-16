2020-06-16T10:25:44+03:00
Общество

В краснодарском лицее ремонтируют стадион и спортплощадки

Ранее ремонт здесь не проводили
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В лицее № 64 Краснодара начали делать капитальное обновление дворовой территории. Здесь приводят в порядок стадион с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадкой.

- На этой территории ремонт идёт впервые за полвека с момента постройки. Уже обновили основание футбольного поля, завершили укладку травмобезопасного покрытия.

Сейчас наносят разметку. Во дворе лицея уже убрали старые бордюры, демонтируют асфальт. В ближайшее время отремонтируют ливневую канализации, поменяют асфальтобетонное покрытие всего школьного двора, а также обустроят волейбольную и баскетбольные площадки.

Спортивные объекты планируют сдать не позднее начала августа.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани капитально отремонтируют 236 объектов образования. В образовательных учреждениях идут работы по благоустройству, также в детских садах, школах и спортивных залах делают ремонты. На обновление кровли и фасадов зданий, замену окон в муниципалитеты распределили 746,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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