На Кубани выберут лучшие строительные организации

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:42:41+03:00

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В Краснодарском крае проходит конкурс на лучшую организацию строительного комплекса. Его проводит департамент строительства региона.

– Участниками конкурса могут стать организации, работающие в области капитального строительства и зарегистрированные на территории Кубани. Оцениваться будут результаты за прошедший год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Победители получат дипломы «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве». Кроме того, будет составлен рейтинг предприятий-лидеров строительного комплекса Кубани.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Краснодарский край занял третью строчку в стране по вводу жилья в 2019 году. В департаменте строительства Кубани добавили, что такие результаты были достигнуты благодаря стимулированию программ развития жилищного строительства в регионе. На Кубани ввели в эксплуатацию 4,477 миллиона квадратных метров жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU