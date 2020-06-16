2020-06-16T10:59:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 16 июня 2020 года: среди заболевших – шестеро детей

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 16 июня 2020 года
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Делимся последней информацией о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на 15 июня. В регионе число заболевших увеличилось на 70 человек. Таким образом, общее число заболевших на сегодняшний день составляет 5112 человек, из них 343 ребенка.

Стоит отметить, что в кубанской столице количество заболевших короновирусом также идет на снижение. За последние сутки выявили 17 человек. Накануне было зафиксировано 20 случаев заболевания.

- В числе заболевших шестеро детей – возрастом шесть лет в Курганинском, Тихорецком районах и в Краснодаре, где также заболел 10-летний ребенок. В Динском районе заразились двое семилетних детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Медики отмечают, что в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в больницах сейчас находятся 20 пациентов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Covid-19 продолжают выявлять в Павловском, Кавказском, Динском, Тихорецком, Белореченском, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском, Курганинском, Гулькевичском, Кореновском и Новопокровском районах, а также Сочи и Геленджике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В СГУ СТАРТОВАЛА ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ
В больнице Курганинска закончили капремонт хирургического отделения
Превысил полномочия: В Краснодаре полицейский задержал невиновных мужчин
Смерть от коронавируса в Сочи: в больнице скончалась 85-летняя женщина
В Краснодаре разыскивается без вести пропавшая местная жительница
«Не хотела идти за сигаретами»: Жительница Майкопа зарезала знакомого
В Новороссийске на пляжах появились рыбы-контейнеры для сбора пластика
В Краснодаре снесли около 70 самовольных объектов
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 16 июня 2020 года: среди заболевших – шестеро детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 16 июня 2020 года увеличилось на 70 человек
На Кубани выберут лучшие строительные организации
В краснодарском лицее ремонтируют стадион и спортплощадки
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
В Краснодаре заканчивают сносить «скобяные ряды»
18 июня состоится российская премьера фильма «Основатель» и онлайн-встреча с режиссером Джоном Ли Хэнкоком
СК проводит проверку действий полицейского, душившего подростка
На Кубани зачисление в детские сады будет проводиться до 1 сентября
Бесплатный премиум-линкор в тарифе «Игровой» — специально для поклонников морских боев
На трёх перекрёстках в Краснодаре отключат светофоры
В Новороссийске из окна четвертого этажа выпал 1,5-годовалый малыш
На Кубани запретили собирать мидии
Аэропорт Краснодара: информация о минировании самолетов не подтвердилась
Житель Кубани заказал более килограмма наркотиков через интернет