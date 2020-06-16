Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 16 июня 2020 года: среди заболевших – шестеро детей

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:59:54+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 16 июня 2020 года

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Делимся последней информацией о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на 15 июня. В регионе число заболевших увеличилось на 70 человек. Таким образом, общее число заболевших на сегодняшний день составляет 5112 человек, из них 343 ребенка.

Стоит отметить, что в кубанской столице количество заболевших короновирусом также идет на снижение. За последние сутки выявили 17 человек. Накануне было зафиксировано 20 случаев заболевания.

- В числе заболевших шестеро детей – возрастом шесть лет в Курганинском, Тихорецком районах и в Краснодаре, где также заболел 10-летний ребенок. В Динском районе заразились двое семилетних детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Медики отмечают, что в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в больницах сейчас находятся 20 пациентов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Covid-19 продолжают выявлять в Павловском, Кавказском, Динском, Тихорецком, Белореченском, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском, Курганинском, Гулькевичском, Кореновском и Новопокровском районах, а также Сочи и Геленджике.

ИСТОЧНИК KP.RU