Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 16 июня 2020 года увеличилось на 70 человек

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:01:01+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 16 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

За последние 24 часа выявили новые случаи заболевания в регионе. Число заболевших коронавирусом увеличилось еще на 70 человека. Эти данные приводит федеральный оперативный штаб.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом Краснодарском крае перевалило за пять тысяч человек. Возраст пациентов от 6 лет до 91 года. Среди них 42 женщины и 28 мужчин.

- В Краснодаре подтверждено 17 случаев, в Павловском районе – семь. По шесть заболевших в Кавказском, Динском, Тихорецком районах. В Белореченском районе – четыре случая. По три – в Сочи, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском районах. Двое человек с Covid-19 в Курганинском районе, по одному – в Геленджике, Гулькевичском, Кореновском и Новопокровском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что также заболели шестеро детей. Самые меленькие – шестилетние.

Напомним, что накануне было зафиксировано 72 заболевших. Судя по статистическим данным, количество людей с подтвержденным Covid-19, снижается.

В настоящее время в обсерваторах размещено 1027 человек. Количество поступавших на профилактику людей каждый день снижается. Но стоит отметить, что за время работы обсерваторов, в них выявили 70 человек с короновирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU