В больнице Курганинска закончили капремонт хирургического отделения

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:30:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курганинской ЦРБ хирургическое отделение было закрыто на ремонт. Здесь меняли систему электроснабжения, водоснабжения, канализацию, делали отопление и вентиляцию, также установили новые двери и окна. Еще из обновленного – отремонтированы палаты пациентов, перевязочный кабинет, коридор.

- На ремонт левого крыла отделения и лестничных клеток больницы было выделено 3,8 млн рублей. Работы уже завершены, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отметим, что средства на ремонтные работы и дооснащение медучреждений Кубани выделяются также по нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в больницы Краснодарского края доставили еще 15 аппаратов ИВЛ. Несмотря на то, что сейчас заболеваемость в крае идет на спад, дорогостоящее обуродование продолжают закупать. Сейчас на Кубани 552 аппарата ИВЛ, более 90% из них свободны.

ИСТОЧНИК KP.RU