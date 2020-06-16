В обсерваторы Краснодара отправили 67 человек
Напомним, что все прибывающие в Краснодар авиа- и железнодорожным транспортом проходят осмотр непосредственно на вокзалах у специалистов Роспотребнадзора. Пассажирам проверяют температуру и выдают на руки предписание о том, что необходимо соблюдать самоизоляцию. Местные жители проходят её в домашних условиях, а жители других регионов страны — в обсерваторах на 14-дневном карантине.
15 июня в город прилетело 2219 человек. Аэропорт принят 25 рейсов.
- Из всех прибывших на карантин помещены 67 человек. Остальные будут на обязательной самоизоляции в домашних условиях, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе мэрии.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что 13 июня из краснодарского аэропорта на 14-дневный карантин были направлены трое человек. Это жители других регионов страны.
Напомним, спецрежим в Краснодарском крае действует до 21 июня. Однако на очередном заседании оперштаба 11 июня пропуска в Краснодарском крае отменили.
ИСТОЧНИК KP.RU