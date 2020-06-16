2020-06-16T13:40:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В обсерваторы Краснодара отправили 67 человек

Данные приведены за 15 июня
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Напомним, что все прибывающие в Краснодар авиа- и железнодорожным транспортом проходят осмотр непосредственно на вокзалах у специалистов Роспотребнадзора. Пассажирам проверяют температуру и выдают на руки предписание о том, что необходимо соблюдать самоизоляцию. Местные жители проходят её в домашних условиях, а жители других регионов страны — в обсерваторах на 14-дневном карантине.

15 июня в город прилетело 2219 человек. Аэропорт принят 25 рейсов.

- Из всех прибывших на карантин помещены 67 человек. Остальные будут на обязательной самоизоляции в домашних условиях, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе мэрии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 13 июня из краснодарского аэропорта на 14-дневный карантин были направлены трое человек. Это жители других регионов страны.

Напомним, спецрежим в Краснодарском крае действует до 21 июня. Однако на очередном заседании оперштаба 11 июня пропуска в Краснодарском крае отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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