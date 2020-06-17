На Кубани построили и отремонтировали более 150 школ и детских садов

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:35:13+03:00

Эти данные предоставлены за пять лет

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За последние пять лет по всему краю построили и отремонтировали более 150 школ и детских садов. В настоящий момент одновременно возводится 39 социальных объектов.

- На Кубани к 2022 году сдадут 28 школ и 11 детских садов. Из них 17 – откроются уже в этом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2020 году планируется достроить 12 школ: четыре в Краснодаре, по одной – в Анапе, Армавире, Сочи, Новороссийске, а также в Каневском, Кореновском, Крымском и Тимашевском районах.

Власти настроены серьезно. Сбои в работе и нарушение графика грозят строителям штрафами.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в лицее № 64 Краснодара начали делать капитальное обновление дворовой территории. Здесь приводят в порядок стадион с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадкой. На этой территории ремонт идёт впервые за полвека с момента постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU