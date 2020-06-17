В Кущевском районе осудят организатора азартных игр
40-летний житель Новороссийска организовал азартную деятельность в станице Кущевской. Там на улице Гагарина в подвальном помещении одного из жилых домов он установил семь терминалов. На незаконную деятельность пожаловались местные жители. Мужчину задержали в декабре прошлого года.
- Незаконное игровое оборудование изъято. Расследование уголовного дела завершено. Мужчина обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Преступная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Кущевскому району, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СК СК России по Краснодарскому краю.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи задержали игроков в покер, которые арендовали дом для этого. Азартный бизнес там был поставлен на поток.
ИСТОЧНИК KP.RU