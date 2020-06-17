На Кубани во время карантина закрыли торговый центр

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:07:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня. Но ограничительные меры начали снимать поэтапно. Так, разрешили работать торговым центрам с площадью не больше 3000 квадратных метров и при соблюдении всех санитарных норм. Но не все отнеслись к правилам по совести.

Так, по иску Роспотребнадзора суд прекратил работу ООО «Торговый комплекс «Отрадненский».

- Была проведена проверка. Руководство торгового комплекса грубо нарушило законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения во время ограничительных мер из-за коронавируса. Противоэпидемические меры в период карантина предприняты не были, - «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Торговый центр закрыли временно. Он начнет работать после того, как устранит все недочеты.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что губернатор ослабит контроль и границы для туристов 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU