2020-06-17T10:07:43+03:00
Общество

На Кубани во время карантина закрыли торговый центр

Работу ТРЦ ограничили за нарушение санитарных норм
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: пресс-службы УФССП по Краснодарскому краюФото: пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня. Но ограничительные меры начали снимать поэтапно. Так, разрешили работать торговым центрам с площадью не больше 3000 квадратных метров и при соблюдении всех санитарных норм. Но не все отнеслись к правилам по совести.

Так, по иску Роспотребнадзора суд прекратил работу ООО «Торговый комплекс «Отрадненский».

- Была проведена проверка. Руководство торгового комплекса грубо нарушило законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения во время ограничительных мер из-за коронавируса. Противоэпидемические меры в период карантина предприняты не были, - «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Торговый центр закрыли временно. Он начнет работать после того, как устранит все недочеты.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что губернатор ослабит контроль и границы для туристов 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани во время карантина закрыли торговый центр
В Кущевском районе осудят организатора азартных игр
На Кубани построили и отремонтировали более 150 школ и детских садов
В Краснодаре перекроют улицу Октябрьскую
На Кубани техникумы и колледжи начинают принимать документы
В Сочи под капот машины автоледи заползла змея
Василий Голубев об итогах своего срока: есть недочеты
На Кубани выпадет град и ударит гроза
Первая цифровая подстанция заработает в Краснодаре к концу года
ДТП под Горячим Ключом: один человек погиб, еще четверо пострадали
График отключения горячей воды в Новороссийске 2020: полный список адресов
Летучие мыши могут спасти самшит в Сочи
В Сочи 218 выпускников будут награждены медалью «За особые успехи в учении»
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
В Адыгее дело о смерти рабочего на стройке передали в суд
В обсерваторы Краснодара отправили 67 человек
В Краснодаре разыскивается без вести пропавшая местная жительница
В СГУ стартовала приемная кампания
В больнице Курганинска закончили капремонт хирургического отделения
Превысил полномочия: В Краснодаре полицейский задержал невиновных мужчин