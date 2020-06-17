На Кубани в День памяти и скорби погибших почтят минутой молчания

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:33:21+03:00

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В Краснодарском крае 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет всероссийская памятная акция. В 12:15 в регионе почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

- К акции могут присоединиться все желающие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Именно в 12:15 22 июня 41-го года в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении немецких захватчиков.

Стоит отметить, что в это время помимо минуты молчания во всех регионах страны, в частности и на Кубани, прекратится теле- и радиовещание. Также на минуту приостановят работу сотрудники аэропортов, работники железнодорожных и автовокзалов, предприятий и магазинов. Организаторы акции просят тех, кто будет за рулем, остановиться в это время на обочине и заглушить двигатель машины. Только так, чтобы не создавать угроз для движения на дороге.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в этом году из-за ограничительных мер всероссийская «Свеча памяти» в онлайн-формате. Зажечь свою свечу можно будет с 15 по 22 июня в социальных сетях. ВКонтакте и Одноклассниках каждый пользователь сможет не только поделиться информацией об акции, но и подарить «Свечу памяти» своим друзьям.

ИСТОЧНИК KP.RU