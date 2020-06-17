Мурад Мусаев стал главным тренером ФК «Краснодар»

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:03:58+03:00

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Мусаев возглавляет «Краснодар» с 2018 года, но из-за отсутствия необходимой лицензии формально главными тренерами были Олег Фоменко (2018-2019) и Сергей Матвеев (2019-2020).

15 июня 2020 года Мурад Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара». Он успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в должность главного тренера ФК «Краснодар». Об этом сообщила пресс-служба клуба черно-зеленых.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал про шесть российских игроков команды, которые находились на 14-дневном карантине. Все они вернулись в Краснодар 1 мая из разных регионов, где проводили отпуск. И тогда Мусаев надеялся, что после возобновления чемпионата он будет руководить командой уже в статусе главного тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU