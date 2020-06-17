Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 17 июня 2020 года: 17 «тяжелых» пациентов на ИВЛ

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:11:43+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 17 июня 2020 года

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Как стало известно, за последние 24 часа коварную инфекцию подхватил еще 71 человек на Кубани. У заболевших - положительные тесты на коронавирус. Как сообщает оперативный штаб региона, новые случаи заражения выявили в 21 муниципалитете края.

10 человек заболели в Краснодаре и Тихорецком районе, восемь заразились в Гулькевичском районе, семь – в Туапсе, шесть – в Сочи. В больницах Мостовского и Выселковского районов зарегистрировали по пять новых случаев заражения.

- По четыре человека заболели – в Кавказском, по два – в Красноармейском, Курганинском и Лабинском районах, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - По одному пациенту прибавилось в больницах Динского, Белореченского, Новокубанского, Апшеронского, Северского, Славянского, Усть-Лабинского, Отрадненского, Тимашевского районах и Новороссийске.

Сейчас показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 91,3. Есть и хорошие новости. Врачи говорят, что вылечились 3884 человек, 90 пациентов выписались за последние сутки.

- В тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 17 человек, – сообщили в министерстве здравоохранения Кубани. - 55 пациентов с COVID-19 скончались.

Известно, что в больницы с подозрением на коронавирус обратились 12960 человек, из них 1115 - это дети.

- Продолжают стационарное лечение 2321 пациент, в том числее 166 детей, - добавляют «КП» - Кубань» в оперштабе края.

ИСТОЧНИК KP.RU