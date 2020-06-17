Температура воды в Черном море 17 июня 2020 года: в Анапе холоднее купаться, чем в Адлере
Лежать на пляже, наслаждаясь шумом моря и криком чаек, сейчас мечтает каждый. Особенно об этом грезят жители регионов, где лето проходит с переменным успехом. С 21 июня у всех желающих появится возможность приехать на Кубань - контроль за туристами ослабят. «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры морской воды.
17 июня температура воды в Адлере составляет 22,6 градуса, в Сочи немного теплее - 23°. Такая же температура в Новороссийске.
В Геленджике термометры показывают отметку в 23,3 градуса. А вот в Анапе заплывы очень освежают - там вода 22,2 градуса.
На пляжах Азовского побережья по-прежнему самая комфортна водичка. В Приморско-Ахтарске море прогрелось до 24,7 градуса. Такие же отметки фиксируют и в Темрюке.
ИСТОЧНИК KP.RU