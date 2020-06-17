2020-06-17T13:51:06+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 17 июня 2020 года: в Анапе холоднее купаться, чем в Адлере

Самого высокого значения температура воды достигла в Геледжике
Евгения СОРОКА
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Сообщаем, какая температура воды в Черном море 17 июня 2020 годаСообщаем, какая температура воды в Черном море 17 июня 2020 года
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Лежать на пляже, наслаждаясь шумом моря и криком чаек, сейчас мечтает каждый. Особенно об этом грезят жители регионов, где лето проходит с переменным успехом. С 21 июня у всех желающих появится возможность приехать на Кубань - контроль за туристами ослабят. «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры морской воды.

17 июня температура воды в Адлере составляет 22,6 градуса, в Сочи немного теплее - 23°. Такая же температура в Новороссийске.

В Геленджике термометры показывают отметку в 23,3 градуса. А вот в Анапе заплывы очень освежают - там вода 22,2 градуса.

На пляжах Азовского побережья по-прежнему самая комфортна водичка. В Приморско-Ахтарске море прогрелось до 24,7 градуса. Такие же отметки фиксируют и в Темрюке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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