2020-06-17T16:55:28+03:00
Общество

В Краснодаре ликвидируют последствия залпового ливня

На улицы вышла водооткачивающая техника
Евгения СОРОКА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре устраняют последствия сильного дождя, который обрушился на кубанскую столицу. В обед залповый ливень прошел сразу в нескольких районах города, на Гидрострое даже был град. Из-за непогоды в краевом центре произошло несколько подтоплений. 20 вакуумных машин готовы к работе.

- В первую очередь, спецтехника направляется для дежурства на участки, где подтопления возникают периодически, а также - при поступлении заявок от краснодарцев, - рассказывают «КП» - Кубань» в городской администрации.

Всего поступило восемь заявок на откачку воды с проезжей части улиц. По трем адресам, как объяснили в мэрии города, водооткачивающая техника не понадобилась. Вода ушла в ливневки после дождя.

- Обстановку круглосуточно отслеживают специалисты «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта» вместе с ЕДДС, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, стихия может ударить вновь. Экстренное предупреждений действует с 17 по 19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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