2020-06-18T08:34:00+03:00
Общество

В Краснодаре продлили конкурс концепций подсветки улицы Красной

Из уже присланных вариантов выделили двух лидеров
Галина КОПЫЛОВА
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Один из лидеров голосования. krd.ruОдин из лидеров голосования. krd.ru
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Напомним, что мэрия организовала конкурс на лучшее предложение декоративного освещения центральной улицы кубанской столицы. Его запустили 10 марта. За это время участники прислали 16 идей. Но, по словам главного архитектора, большинство либо не отвечают требованиям технического задания, либо не соответствуют пожеланиям жителей. Поэтому конкурс решили продлить.

- По оценке экспертов художественного совета ни в одной из представленных работ не учтён архитектурный облик улицы Красной. Иллюминация должна подчёркивать застройку и не перетягивая на себя внимание, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

За выдвинутые концепции голосовали местные жители. Лидерами стали авторы двух концепций. Но конкурс продолжается, а в администрации ждут ещё предложения. О сроках приема заявок сообщат дополнительно.

Заявку на участие в конкурсе желающие могут прислать на электронный адрес: str@krd.ru. В теме письма указать: «конкурс_иллюминация», также к трем визуализациям своего варианта нужно прикрепить пояснительную записку с описанием материалов, цветов, конструкций и концепции;

ИСТОЧНИК KP.RU

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